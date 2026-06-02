Triplice fischio al Rigamonti. Al minuto 61, il direttore di gara, Marco Di Loreto, ha decretato l'interruzione della finale d'andata dei play-off tra Union Brescia e Ascoli, a causa dell'impraticabilità del campo a causa della pioggia torrenziale che si è abbattuta, e continua ad abbattersi, sul manto erboso del Rigamonti. Si recupera domani sera prima di concentrarsi sulla finale di ritorno, che decreterà l'ultima squadra della prossima Serie B.

La partita

Se il manto erboso ha tenuto fino all'ora di gioco, l'equilibrio della partita era stato meno resiliente. Dopo sette minuti l'Ascoli si era portato in vantaggio con Rizzo Pinna, lesto e fortunato nel trovarsi il pallone tra i piedi dopo il palo colpito da Silipo. La risposta dei padroni di casa non tarda ad arrivare, perché passano soltanto quattro minuti e il Brescia la rimette subito in piedi con l'uomo copertina del momento: Valerio Crespi. Anche lui fortunato nel ritrovarsi la palla davanti la porta, e il tap-in è solo una formalità. Quarto gol nelle ultime 5 gare. Durante il primo tempo meglio il Brescia, rivitalizzato dal pari e sospinto dal pubblico di casa. Nel racconto della gara subentra con prepotenza anche Vitale, portiere dell'Ascoli, che compie un grande intervento per negare il 2-1 al Brescia (indovinate a chi). Nel secondo tempo la pioggia, che dal minuto 20 accompagna le due squadre, si intensifica, e ci vuole un altro miracolo di Vitale, questa volta su Armati. All'ora di gioco, dopo l'ennesima conduzione di palla stoppata dal terreno di gioco, il direttore di gara decide di sospendere la partita.

Aggiornamento sul recupero

La finale di ritorno, ad Ascoli, è prevista per domenica 7 giugno, ma prima vanno recuperati i 29 minuti (più recupero) del Rigamonti. La Lega Serie C ha comunicato la data e l'orario del recupero. Si riparte dall'1-1, e il calcio d'inizio è fissato per domani, mercoledì 3 giugno, alle ore 19:00. Si ripartirà dal minuto 62.