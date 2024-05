Serie B, Balata celebra il Parma in A: “Progetto top, Krause uomo di spessore”

Il Parma di Pecchia certifica matematicamente la promozione diretta in Serie A con il punto ottenuto a Bari: cavalcata trionfale per i ducali, dominatori assoluti del torneo cadetto

Con il pari ottenuto al San Nicola contro il Bari, vantaggio ducale firmato Bonny e gol dei pugliesi realizzato da Di Cesare, il Parma ha conquistato matematicamente la promozione diretta in Serie A. Un campionato letteralmente dominato dalla compagine di Pecchia che ha conciliato organizzazione, compattezza, intensità e qualità, sbaragliando la concorrenza e veleggiando senza tentennamenti in cima alla graduatoria del campionato di Serie B. Traguardo tagliato con pieno merito a due giornate dal termine della regular season dopo l'eliminazione nella semifinale playoff contro il Cagliari nella stagione precedente. Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Sky Sport, il presidente della Lega B , Mauro Balata, ha celebrato la cavalcata trionfale del club di proprietà di Krause.

"Sono veramente felice per il Parma, la società merita questo risultato. È partita con un progetto importante, al vertice c'è un presidente di grandissimo spessore, una persona determinata, che ama l'Italia e Parma. Sta affermando un modello di società straordinaria, ha un futuro luminoso. Abbiamo un rapporto costante con loro e Krause è veramente un grande uomo. Oggi mi sono divertito tantissimo, è stata una giornata straordinaria: partite bellissime, gol strepitosi, combattute dal primo all'ultimo, è un po' la caratteristica della B . Il nostro è il campionato più imprevedibile e divertente d'Europa, lo dicono i dati Opta e per me è motivo di grande soddisfazione anche per i nostri tifosi, che sono sempre di più. Più andiamo avanti e più le partite diventano sentite e intense. Siamo abituati, ma mi emoziono sempre molto, Per il finale di stagione mi sono dotato di un team di cardiologi molto qualificato e competente..."