Serie B, Gazzetta dello Sport: “Certezze playoff, Palermo-Sampdoria al Barbera…”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" da alcune interessanti chiavi di lettura in vista dei preliminari dei playoff di Serie B che si giocheranno il prossimo 17 e 18 maggio. Apriranno Palermo e Sampdoria al Renzo Barbera venerdì sera, con la squadra di Mignani che è riuscita in extremis a blindare il sesto posto nell'ultim agara di regular season contro il Sudtirol. Calore dell'ambiente e spinta trascinante del pubblico del Barbera rappresentano due fattori significativi in una gara secca, specie se puoi contare su due risultati su tre come nel caso di Brunori e compagni nella fattispecie. Tuttavia lo stato di forma dei rosanero lascia molto a desiderare, il finale di stagione con annesso esonero di Corini e cambio di guida tecnica, è stato molto deludente in termini sia di prestazioni sia di risultati. Tuttavia, i playoff sono davvero un contesto a sé stante, in cui contano una moltitudine di componenti e non sempre il campo rispecchia i valori mostrati nel corso dell'intera annata- La Sampdoria è animata da slancio ed entusiasmo, la squadra di Pirlo ha compiuto una bella rincorsa ed è reduce da una certa continuità di rendimento e risultati. Il finale di stagione positivo può costituire una spinta motivazionale per Borini e compagni.