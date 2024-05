Palermo, Gds: “Sampdoria nel destino rosa e di Mignani. Lui col Bari ai playoff…”

La Sampdoria nel destino i Mignani e del Palermo. Ancora una volta le strade di blucerchiati e rosanero si incrociano ad un bivio fondamentale per la stagione di entrambe le formazioni. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia pone l'accento sul curioso percorso del destino, che mette di fronte due club dal notevole blasone e grande tradizione calcistica, spesso protagonisti di sfide con posta in palio moto alta. Impressa nella memoria quella del 2010 che valeva l'accesso alla successiva edizione della Champions League, ma anche il match di venerdì prossimo, fatte le debite proporzioni, assume grande rilievo in relazione al momento storico vissuto dalle due società. Al Barbera, la sera del 17 maggio, ci si giocherà l'accesso alle semifinali dei playoff di Serie B, il Palermo, in virtù del sesto posto conquistato nella regular season, avrà l'opportunità di disputare questa gara secca tra le mura amiche e con due risultati su tre a disposizione per accedere al turno successivo. Mignani è genovese di nascita, ha mosso i primi passi da calciatore proprio nel club doriano a cui è affettivamente legato, il fato ha voluto che da erede di Corini sulla panchina del Palermo esordisse proprio contro i blucerchiati al Barbera. Allora la gara terminò 2-2, adesso lo stesso risultato proietterebbe i rosanero alla doppia semifinale contro il Venezia di Vanoli. Tuttavia, non bisogna fare calcoli e giocare un match equilibrato sì ma al contempo propositivo, se non si vuole correre il rischio di lasciare iniziativa e troppo campo alla formazione di Pirlo. Il nuovo tecnico del Palermo i playoff li conosce bene, proprio una stagione addietro alla guida del Bari vide svanire il sogno della Serie A per una manciata di secondi, quando Pavoletti gelò il san Nicola mandando in orbita il Cagliari di Ranieri con una zampata ferale. Anche in quel caso i pugliesi non partivano certo da favoriti negli spareggi promozione, ma giunsero fino in fondo e ad un passo dal trionfo. Anche il Palermo non parte certo da favorito, ragion per cui la sfida può essere ancora più stimolante. L'auspicio è che la vittoria contro il Sudtirol nell'ultima della regular season, possa aver riacceso quella scintilla utile a ritrovare convinzione ed autostima,