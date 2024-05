Palermo, Corriere dello Sport: “Gestione, strategia, cambi. Mignani sfida Sampdoria”

Si viaggia spediti verso l'appuntamento più importante dell'anno in casa rosanero. Al Barbera, venerdì 17 maggio, andrà in scena il preliminare playoff contro la Sampdoria di Andrea Pirlo. Bivio propedeutico con vista semifinale per la formazione di Mignani che, in virtù del sesto posto conquistato nella regular season del campionato di Serie B godrà del plus del fattore campo e di due risultati su tre a disposizione nell'arco di tempi regolamentari ed eventuali supplementari. L'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica un focus agli aspetti principali da curare e tenere in considerazione in vista del match contro i blucerchiati, con particolare riferimento a gestione della gara e delle risorse, flessibilità sul piano della strategia e dell'interpretazione della stessa in corso d'opera, approccio mentale e ottimizzazione dei cambi. Il probabile rientro di Gomes implicherebbe la rinuncia ad uno tra Insigne e Di Francesco rispetto all'undici iniziale proposto al Druso Ovviamente con Ranocchia ormai recuperato appieno non mancano di certo le soluioni in zona nevralgica al coach rosanero. Il noto quotidiano sportivo nazionale sottolinea come sarà fondamentale avere un approccio equilibrato ma non certo remissivo, prendere subito il mano pallino del gioco e del possesso palla, provare con raziocinio ad aggredire e far male agli avversari, rubandogli tempo ed iniziativa per non lasciargli troppo campo e limitare al minimo i rischi. L'onda emotiva alimentata dagli oltre trentamila cuori rosanero del Barbera costituirà un fattore da dover valorizzare al meglio fin dal fischio d'avvio del match. I cambi in una sfida che potrebbe protrarsi anche oltre i novanta minuti regolamentari assumono connotati ancor più decisivi. Bisognerà essere elastici e bravi a compiere le mosse giuste e rimodellarsi in funzione ad evoluzione di gara e punteggio. Magari l'inserimento di un centrocampista più difensivo per conferire nerbo e fisicità in caso di vantaggio da difendere, mentre bisogna essere pronti all'utilizzo di giocatore creativi e dall'indole offensiva nell'eventualità in cui ci si trovasse sotto di una rete. Tutte valutazioni che Mignani sta ponderando con scrupolo ed attenzione per non tralasciare alcun dettaglio in una sfida attesa con grandissima trepidazione in città.