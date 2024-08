Brescia, Adorni: “Vedremo dove potremo arrivare. C’è chi ha speso il triplo…”

"Maran ha detto che non sapeva cosa ci facessi lì? Non lo so neanche io (ride, ndr). Devo rivedere il gol, non so nemmeno cosa ho fatto. E’ un gol simile a quello dell’anno scorso a Genova con la Sampdoria. Avevo già avuto due occasioni prima, non potevo sbagliarla". Lo ha detto Davide Adorni, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria conquistata ai danni del Palermo di Alessio Dionisi: sua le rete siglata in extremis. "Adesso è tutto bello, sentiamo anche di stare bene fisicamente. C’è tutto al posto giusto, volevamo ripartire nel modo giusto, ma la stagione è lunga, dobbiamo riuscire a restare così attenti in fase difensiva e buttare dentro qualche palla in più", ha proseguito il difensore del Brescia.

"Mi chiedevo come fosse possibile che non fossimo ancora andati in vantaggio. Ci teniamo molto alla fase difensiva, per questo facciamo sempre una corsa in più. Stiamo lavorando per migliorare prima come uomini, poi come calciatori. Non dobbiamo mai dimenticarci le grandi delusioni patite gli anni scorsi, siamo persone migliori e ci teniamo questa dote. Tre punti che avvicinano alla salvezza o ha ragione chi ci indica almeno da seconda fascia? E' presto per fare previsioni, abbiamo però consapevolezza e forza. In Serie B c’è chi ha speso il triplo o il quadruplo nostro, saranno loro semmai a dover avere più aspettative. Noi vogliamo essere il Brescia e nel cammino vedremo dove possiamo andare. Tanti parlano di percorso, vedremo dove arriveremo in questo famoso percorso. Un gol in torsione su una splendida palla di Dickmann? Sì, lui è stato molto bravo e io mi sono allungato", ha concluso.