Serie B, possibile campionato a 22 squadre: la situazione

Dopo lo scandalo che ha colpito ieri la Serie B, con la possibilità di uno scossone in classifica dopo la fine del campionato in virtù dei quattro punti di penalizzazione al Brescia, si affaccia sulla cadetteria una possibile rivoluzione totale: secondo quanto riportato dal noto giornalista sportivo Nicolò Schira, alcuni club di B sarebbero pronti a chiedere un cambio format per la prossima stagione, con una ipotesi di ritorno a 22 squadre per evitare che il caso si possa prolungare per tutta l'estate. La situazione è in continua evoluzione e che potrebbe radicalmente cambiare il prossimo anno del campionato, scosso da un finale di stagione destablizzante.