Precedenti Palermo-Brescia: il dato sorride ai rosanero

Domenica 2 marzo, il Palermo affronterà al “Renzo Barbera” il Brescia, 14°esimo in classifica a -1 dalla zona play-out. In questo match i rosanero guidati da Alessio Dionisi avranno l'opportunità di dimostrare che la vittoria schiacciante di Cosenza non è solo frutto del caso.

Nella stagione scorsa questo match si concluse 1-0 in favore dei siciliani, decisivo il goal di testa di Coulibaly su assist di Nicola Valente , ma non fu una partita proprio indimenticabile, infatti, la prestazione fu altamente insufficiente nonostante il risultato.

Tra gli ultimi incontri giocati al "Barbera" contro le rondinelle, il più ricordato ma non in maniera felice è quello della stagione 2022/2023 all'ultima giornata. Quel match fu decisivo per la qualificazione ai play-off: agli uomini di Corini sarebbe bastata una vittoria per garantirsi l’accesso, ma i rosanero fallirono clamorosamente. Dopo essere andati in doppio vantaggio nel primo tempo, si fecero raggiungere da due gol.