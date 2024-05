Brescia, Cellino: “Credo nella A, bel calcio merito di Maran. Cessione del club…”

Massimo Cellino, patron e presidente del Brescia, rivela personale stato d'animo e prospettive del club lombardo in questo finale di stagione nel corso di un'intervista concessa a "La Gazzetta dello Sport". Rondinelle che sperano di guadagnare posizioni in graduatoria in chiave playoff nell'ultima giornata di regular season, quando saranno impegnati in un match dall'altissimo coefficiente di difficoltà a Bari. I galletti devono assolutamente vincere per alimentare le proprie chances di salvezza, ma le rondinelle di Maran vivono un ottimo momento di forma e vogliono tentare il sorpasso a Sampdoria e Palermo in classifica al fotofinish. Rosanero che sfideranno in trasferta il Sudtirol, blucerchiati di scena al Ceravolo di Catanzaro contro la rivelazione del torneo cadetto guidata da Vivarini. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dall'imprenditore sardo alla rosea.

" Voglio ringraziare tutte le persone che lavorano duramente per il bene del Brescia. Se ci penso mi sembra di non essere mai alla pari con queste persone. La squadra esprime un calcio gradevole, propositivo ed efficace, se giochiamo così bene il merito è dell’allenatore. Non è vero che sto vicino ai miei tecnici per asfissiarli. Con Rolando Maran ho trovato prima di tutto un uomo: quando non sono a Brescia lui fa le mie veci. Brescia e il Brescia hanno potenzialità per stare stabilmente in Serie A. Futuro società? Non ho individuato ad oggi un acquirente adatto per il Brescia e non sono focalizzato a venderlo. Poi se nel futuro prossimo dovesse comparire qualcuno intenzionato a fare del bene per questo club, ascolterò. Ma non vendo certamente il club al primo che passa. Maran resta anche nel prossimo campionato., il contratto si è rinnovato in automatico per un’altra stagione con la salvezza. Vogliamo fare bene entrambi, andiamo oltre i contratti firmati”.