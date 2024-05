Serie B, Novellino: “Palermo? Inspiegabile, non avrei cambiato Corini! Playoff…”

Ex tecnico di Venezia, Napoli e Palermo ,tra le altre, Walter Alfredo Novellino conosce a menadito dinamiche e criticità del campionato di Serie B, torneo che ha vinto più volte ottenendo prestigiose e talvolta inattese promozioni in massima serie. L'ultima giornata di regular season e gli incroci tra le partecipanti alla lotteria dei playoff tra i temi approfonditi dall'ex coach del Piacenza nel corso di un'intervista concessa alla redazione di TMW.

"Candidate a spuntarla nei playoff di Serie B? Venezia o Catanzaro. La squadra calabrese sta giocando un grande calcio come piace a me. Plaermo deludente anche con Mignani che non ha ancora vinto una gara sulla panchina rosanero? Non riesco a capire, davvero. La piazza è straordinaria. Io non avrei cambiato allenatore. I calciatori ci sono, l’ambiente pure, la società è sana… ciò che è accaduto quest’anno non ha spiegazioni”.