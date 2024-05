La Repubblica: “Palermo, ultima chiamata playoff. Dubbi Gomes e Ceccaron per Mignani”

L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" si sofferma sull'ultimo e decisivo impegno della regular season per la formazione di Mignani sul campo del Sudtirol. Al Druso il Palermo è chiamato a vincere per difendere il sesto posto in classifica dall'assalto di Sampdoria e Brescia e chiudere con dignità calcistica una stagione marcatamente al di sotto delle aspettative. Mignani è ancora a caccia della prima vittoria sulla panchina rosanero, quattro pareggi e due ko fin qui per l'ex tecnico di Bari e Siena. Un bottino magro ed una svolta che non è purtroppo arrivata in casa Palermo nonostante il cambio della guardia in panchina. C'è la voglia di restituire slancio ed entusiasmo in questo finale di stagione, battere la squadra altoatesina e garantirsi almeno la possibilità di giocare al Barbera il preliminare playoff, con il plus di due risultati su tre a disposizione, costituirebbe già un traguardo molto significativo. Mignani ha sottolineato l'importanza del match di domani in conferenza stampa, ponendo l'accento in primis sull'aspetto mentale che zavorra questa squadra nei momenti topici della gara. Il noto quotidiano generalista abbozza poi un'ipotesi di formazione, con Gomes e Ceccaroni acciaccati ed in dubbio, la coppia d'attacco Brunori-Soleri, in gol e performante contro l'Ascoli, verso la conferma, il possibile inserimento di Buttaro quinto alto di destra nel 3-5-2 con DIakitè spostato braccetto di destra nel terzetto difensivo. Mignani dovrà essere abile e cauto anche nella gestione dei sei calciatori diffidati: Ranocchia, Diakitè, Ceccaroni, Nedelcearu, Segre e Di Francesco, un cartellino giallo potrebbe costare loro la squalifica nel preliminare playoff della prossima settimana.