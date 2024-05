Mignani: “Il Palermo ha un problema di testa, non fisico. Mio messaggio ai tifosi”

Le parole in conferenza stampa del tecnico rosanero in vista della gara col Sudtirol: "Lavoriamo ogni giorno per superare questo momento".

Mediagol ⚽️ 8 maggio - 15:22

"Persi 23 punti da situazioni di vantaggio? A me risulta che questa squadra sia stata rimontata 24 volte. Sia con Corini, sia con Mignani: è un dato che fa riflettere. È un discorso che parte più dalla testa che dalla condizione fisica, un problema che dura da tutta la stagione". Così Michele Mignani, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara contro il Sudtirol, in programma venerdì sera allo Stadio "Druso". "Se c’è una continuità vuol dire che è più un problema di testa. Il modo migliore per difendersi è cercare di aggredire in avanti l’avversario e in alcune situazioni lo abbiamo fatto bene. Non farlo non è una questione fisica ma di testa, sei perché sei più preoccupato di difendere il vantaggio rispetto al fare un altro gol".

"Contestazione dei tifosi? È una situazione che non dipende da noi, dobbiamo andare oltre ed essere più forti. Vorremmo avere i tifosi dalla nostra parte, ma in questo momento sono delusi e non possiamo pretendere che ci battano le mani. Vogliamo ribaltare questa situazione, lavoriamo ogni giorno per superare questo momento. Abbiamo il dovere di fare meglio. In questo momento alla squadra non riescono le cose che riuscivano qualche mese fa. Non c'è la libertà nelle giocate e la spensieratezza mentale. Penso abbia detto questo Brunori dopo l’Ascoli, quando la squadra pensa tanto magari non si esprime come vorrebbe", ha proseguito il tecnico del Palermo.

