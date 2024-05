Corriere dello Sport: “Mignani vuole Palermo gagliardo. Brunori e Soleri…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sull'ultimo turno della regular season di Serie B che vedrà il Palermo impegnato sul campo del Sudtirol. Formazione di Mignani che deve necessariamente conquistare i tre punti al Druso per essere certo di mantenere il sesto posto in classifica, visto il concreto rischio di sorpasso di Sampdoria e Brescia in prossimità del traguardo. Un punto di margine sui blucerchiati, due sulle rondinelle, patrimonio esiguo ma inestimabile per Brunori e soci, che devono difenderlo strenuamente visto il plus in palio in chiave playoff. Da sesti in classifica, infatti, i rosanero potrebbero disputare il preliminare playoff tra le mura amiche, con due risultati su tre a disposizione per approdare in semifinale. Mignani ha sottolineato in conferenza stampa pre-match, come l'aspetto mentale sia quello assolutamente preponderante per spiegare il rendimento ondivago della squadra anche nell'arco della stessa partita. Il tecnico genovese si attende dai suoi una gara intensa e gagliarda, che getti le basi per una vittoria dal peso specifico inestimabile in termini di classifica, autostima ed entusiasmo. Mignani ha ribadito che la condizione atletica della squadra è buona e non sussistono criticità sotto quel punto di vista. Confermatissima la coppia d'attacco Brunori-Soleri, con entrambi i calciatori che vivono un ottimo momento di forma ed hanno dimostrato di integrarsi bene per caratteristiche nella precedente uscita contro l'Ascoli Impressiona la costanza di rendimento e la vena realizzativa del capitano rosanero, autore già di sessantasei reti complessive con la maglia del club di viale del Fante. Cambia la categoria e la guida tecnica, ma l'italobrasiliano non smette mai di gonfiare le reti avversarie. Eccellente anche il rapporto tra gol realizzati e minuti giocati da Edoardo Soleri, titolare solo in quattro occasioni in questa stagione. Ventidue le reti totali messe a segno dalla boa scuola Roma con il Palermo. Senza troppi indugi, a Bolzano serve gente risoluto ed implacabile sotto porta, quindi è praticamente certo che Mignani riproponga la stessa coppia d'attacco che è andata a segno contro i marchigiani nello sfortunato pari del Barbera di domenica scorsa.