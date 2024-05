Palermo, Gds: “Graves o Marconi col Sudtirol? Out Gomes-Ceccaroni, scelte Mignani…”

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia fa il punto sulle probabili scelte di Mignani in vista di una sfida dallo straordinario peso specifico, quella contro il Sudtirol di Valente in programma al Druso venerdì 10 maggio. Ultimo turno di regular season e tempo di verdetti in Serie B, Palermo che deve solo vincere per difendere il sesto posto dall'assalto di Sampdoria e Brescia, rispettivamente impegnate a Catanzaro e Bari. Se riuscisse nell'impresa di conquistare i tre punti, e contestualmente la prima vittoria dall'avvento di Mignani in panchina, la formazione rosanero acquisirebbe il non marginale vantaggio di disputare in casa il preliminare playoff con due risultati su tre a disposizione per accedere alla semifinale. Secondo il noto quotidiano regionale, gli acciaccati Ceccaroni e Gomes non verranno rischiati a Bolzano, così come Segre, diffidato ed a rischio squalifica, che dovrebbe partire dalla panchina. Diverse le soluzioni al vaglio di Mignani, il trio difensivo vedrà in Lucioni e Nedelcearu due punti fermi, con Graves o addirittura Marconi in predicato di completare la linea. Altra ipotesi lo spostamento in difesa di Diakitè da braccetto di destra, con il conseguente impiego di Buttaro da quinto alto sul medesimo versante. Henderson potrebbe partire dal primo minuto in zona nevralgica in luogo di Gomes, con Ranocchia e Di Francesco a completare la mediana. Difficile l'ipotesi Stulac, visto che Mignani sembra prediligere centrocampisti maggiormente dinamici e in grado di garantire copertura alla retroguardia. Brunori e Soleri saranno confermatissimi in avanti, dopo i gol e l'ottima prestazione, individuale e di reparto, sfoderata contro l'Ascoli. Il Sudtirol non ha più nulla da chiedere al campionato, il Palermo con una vittoria si garantirebbe sesto posto e preliminare al Barbera indipendentemente dai concomitanti risultati di Sampdoria e Brescia.