Catanzaro
Catanzaro, Aquilani: "Perdere non ci piace, andiamo via arrabbiati. Playoff? Dovremo stare più attenti"
L'allenatore del Catanzaro, Alberto Aquilani, è intervenuto in sala stampa in seguito alla sfida contro il Palermo, terminata 3-2 in favore dei rosanero: Prestazione? “Perdere non ci piace, andiamo…
La sfida tra Juve Stabia e Catanzaro della serata odierna ha dato il via alla quinta giornata di Serie B. Il match del Ceravolo è stata una partita avvincente, intensa e vibrante. Partita che si…
Mirko Pigliacelli, ex calciatore del Palermo, attualmente al Catanzaro, ha prolungato il contratto con il club calabrese nella giornata odierna fino al 2027. Inoltre, i giallorossi hanno…
Dopo aver salutato Caserta, il Catanzaro ha ufficializzato il suo nuovo allenatore: Alberto Aquilani. L'ex centrocampista viene da un anno di stop - in cui ha parlato anche con il Palermo - dopo…
Il Catanzaro, dopo aver conquistato un ottimo sesto posto, si appresta ad affrontare il prossimo campionato con un nuovo mister. Caserta, infatti, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, non…
Sono appena terminati i primi 45 minuti delle semifinali dei playoff di Serie B 2024-2025, di seguito i risultati dopo il primo tempo: Juve Stabia- Cremonese 1-0 Catanzaro-Spezia 0-0
Il Palermo si appresta a giocare i play-off dopo un'annata colma di delusioni e speranze disattese. Partirà dall'ottavo posto, l'ultimo utile per disputare gli spareggi promozione. I rosanero non…
Manca ormai soltanto l'ulima giornata del campionato di Serie B 2024/25 la corsa playoff entra nel vivo. Juve Stabia, Catanzaro e Cesena si preparano a scendere in campo nella 34 giornata, ma alle…
Domenica 27 aprile si disputerà la gara Catanzaro-Palermo allo stadio "Nicola Ceravolo" ore 15:00, la lista degli indisponibili in casa Catanzaro raggiunge quota 4 calciatori di cui 3 titolari assenti…
La compagine rosanero, per questa penultima trasferta cadetta del campionato, calpesterà l’erba del terzo stadio più antico d’Italia dopo il “Luigi Ferraris” di Genova e il “Penzo” di Venezia;…
Ufficialmente rinviata la gara Catanzaro-Palermo a causa dei funerali di Papa Francesco, è stato scelto di posticipare il match a domenica 27 Aprile alle ore 15:00
Il Palermo si prepara ad affrontare il Catanzaro. Una sfida importantissima per entrambe, in cerca di punti importantissimi in ottica playoff. I giallorossi dovranno però fare a meno di un…
"Bisogna lavorare sull’aspetto mentale, che secondo me è molto più importante di quello tattico". Lo ha detto Fabio Caserta al termine della sfida di Coppa Italia Frecciarossa andata in scena nella…
"Cremonese e Palermo si sono rinforzate ulteriormente quest’estate e hanno aggiunto giocatori importanti alle loro rose già piuttosto competitive. Sono le squadre favorite per la nuova Serie B". Ne è…
La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Filippo Pittarello è un nuovo giocatore del Catanzaro. La società giallorossa ha depositato in Lega in mattinata il contratto dell'attaccante ex…
Mirko Pigliacelli sarà un nuovo calciatore del Catanzaro. L’accordo tra il club calabrese ed il Palermo era già stato trovato, con l’entourage ed il portiere classe 1993 che avevano dato l’ok alla…
“Non do molto peso al calendario perché dobbiamo comunque affrontarle tutte le squadre di questo torneo che è sempre molto duro". Queste le parole del ds del Catanzaro, Ciro Polito, intervenuto nel…
Mirko Pigliacelli ad un passo dall'addio al Palermo. Dopo due stagioni in maglia rosanero e 109 gol subiti in 78 gare, l'estremo difensore classe '93, si appresta a salutare la Sicilia per approdare…