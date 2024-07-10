Il Catanzaro Calcio, meglio noto come Catanzaro, è una società calcistica italiana dell'omonima città calabrese. Fondata nel 1927 (sebbene la sua nascita sia fatta risalire tradizionalmente al 1929), la società è stata rifondata per due volte: nel 2006 e ancora nel 2011, in entrambi i casi per questioni finanziarie. Il Catanzaro disputerà il campionato di Serie B 2023/2024. La squadra calabrese ha chiuso la scorsa annata al primo posto nel Girone C di Serie C, conquistando la promozione nel torneo cadetto. Su Mediagol.it tutte le news, gli approfondimenti, le indiscrezioni di calciomercato e le curiosità inerenti al Catanzaro. Ma non solo; anche video, highlights, gol e foto. Le interviste ai protagonisti e i risultati aggiornati in tempo reale. Sarà lo stadio "Via del mare" di Lecce l'impianto alternativo per le partite di Serie B del Catanzaro qualora i lavori di ristrutturazione del "Ceravolo" non dovessero terminare entro il tasto start del torneo cadetto. Fin dalla fondazione, i colori del club sono il giallo e il rosso. La divisa più utilizzata negli oltre novanta anni di storia dalle Aquile è quella rossa a tinta unita, con il colletto a V giallo, con calzoncini e calzettoni rossi con bordi gialli.