Cremonese, ecco Vandeputte e Fulignati: visite mediche in corso, poi la firma

La Cremonese è prossima ad ufficializzare i primi due colpi della sessione estiva di calciomercato. Jari Vandeputte e Andrea Fulignati hanno svolto questa mattina le consuete visite mediche di rito a Milano prima di firmare i contratti che li legheranno al club grigiorosso. Accompagnati dal team manager della Cremonese, Federico Dall’Asta - come informa "Cremona Sport" - i due giocatori provenienti dal Catanzaro hanno sostenuto i test clinici e nel pomeriggio raggiungeranno il centro Arvedi. Due innesti di spessore per il tecnico Giovanni Stroppa in vista del campionato di Serie B 2024/2025, con la Cremonese pronta ad essere una delle protagoniste e lottare per la promozione in Serie A sfumata di recente.