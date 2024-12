PAGELLE DI PALERMO-CATANZARO 1-2.Disfatta totale per una squadra a cui più di un ritiro servirebbe un miracolo

1 di 3

DIFESA

Di Fabrizio Anselmo

Il Palermo crolla contro un Catanzaro che pesca due jolly ma che non ruba niente a questo Palermo povero di idee, di precisione, di fortuna e di cuore. Se ritiro deve essere, perché non proporre un ritiro al fresco di Petralia Sottana possibilmente in zone poco coperte dalla connessione e lontano dalle proprie famiglie, esattamente come un ritiro vero? Si torna in campo sabato prossimo per la trasferta sulla carta proibitiva contro il Sassuolo.

DESPLANCHES 5

Non può nulla sulla conclusione ravvicinata di Biasci che probabilmente nemmeno vede partire per la presenza di Nikolaou in traiettoria. Sul raddoppio prova la classica parata laser con lo sguardo ma il tiro era troppo forte per modificare lo spazio-tempo con la mente.

NEDELCEARU 4,5

Sul gol resta fermo sulla sua posizione invece di cercare un contatto col primo uomo vicino che in questo caso sarebbe stato proprio Basci. Nel resto della partita non deve fare gli straordinari.

NIKOLAOU 4,5

In occasione del vantaggio del Catanzaro è troppo lontano sia dalla traiettoria che dall'avversario, si salva da un voto vicino allo zero per il gol del pari che riporta i rosa sul binario giusto prima del naufragio definitivo. BANIYA (dal 79') S.V.

CECCARONI 5,5

Qualche buon inserimento dalla trequarti in su e tanta disciplina tattica. Non ha particolari colpe ma non aiuta abbastanza i compagni di reparto in difficoltà.