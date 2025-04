In trasferta con Mediagol: Catanzaro – Palermo(stadio Nicola Ceravolo, guida breve per i tifosi)

La guida pratica di Mediagol per la trasferta perfetta. Ecco l’approfondimento della settimana.

La compagine rosanero, per questa penultima trasferta cadetta del campionato, calpesterà l’erba del terzo stadio più antico d’Italia dopo il “Luigi Ferraris” di Genova e il “Penzo” di Venezia; benvenuti allo stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro che ha una capienza complessiva di 14.650 posti a sedere.

L’impianto del capoluogo calabrese negli degli anni ha subito numerose ristrutturazioni, per ultima si registra l’intervento effettuato nel corso del 2023.

I colori rosanero saranno presenti nel settore “curva est” che potrà ospitare un totale di 2.229 appassionati, nonostante le limitazioni imposte per chi proviene da Palermo e provincia.

Previsioni meteo: per domenica 27 aprile le previsioni indicanouna giornata di lieve pioggia; nel corso dell’incontro pomeridianotra le due formazioni è prevista una temperatura di 20° circa.

Come raggiungere lo Stadio:

In auto:

• uscire allo svincolo per "Lamezia Terme – Catanzaro".

• Proseguire sulla SS 280 "dei Due Mari" per circa 30 chilometri fino a Catanzaro.

• Se si dovesse arrivare da sud, imboccare la strada provinciale località Germaneto per raggiungere il centro.

• In caso di arrivo da nord, seguire le indicazioni per il quartiere Santa Maria e poi la SS 280.

In treno:

Per raggiungere lo Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro in treno si potrà seguire il seguente itinerario:

In autobus: Dalle stazioni, ci sono autobus locali che portano verso il centro e lo stadio. Controllare gli orari delle linee urbane.

In taxi: si potrà prendere un taxi direttamente dalla stazione per raggiungere lo stadio in pochi minuti.