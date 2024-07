Calciomercato Palermo: Pigliacelli al Catanzaro, è fatta. I dettagli

Mirko Pigliacelli sarà un nuovo calciatore del Catanzaro. L’accordo tra il club calabrese ed il Palermo era già stato trovato, con l’entourage ed il portiere classe 1993 che avevano dato l’ok alla chiusura dell’affare. Ora anche il via libera ufficiale dalla proprietà. Secondo quanto riportato da “Gianlucadimarzio.com”, Pigliacelli firmerà un contratto biennale che lo legherà al Catanzaro, con opzione per un altro anno. L’estremo difensore rosanero, che in due anni ha giocato 78 partite subendo 109 gol, prenderà il posto di Andrea Fulignati, approdato di recente alla Cremonese.