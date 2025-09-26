La sfida tra Juve Stabia e Catanzaro della serata odierna ha dato il via alla quinta giornata di Serie B. Il match del Ceravolo è stata una partita avvincente, intensa e vibrante.
Il risultato
Serie B, al via la quinta giornata: finisce 2-2 tra Juve Stabia e Catanzaro
Si apre la quinta giornata di cadetteria con un 2-2 tra Juve Stabia e Catanzaro. I campani, rimasti in dieci, subiscono due reti nella ripresa che annullano il doppio vantaggio costruito nel primo tempo
Partita che si sblocca al 20' con un calcio di rigore realizzato dalla Juve Stabia con Gabrielloni, campani che poi raddoppiano al 44'. Ma, nei minuti di recupero della prima frazione Cacciamani commette la seconda ingenuità nel giro di pochi giri di lancette e viene espulso.
Nel secondo tempo, il Catanzaro, forte della superiorità numerica, va a segno al 53' con Verrengia e con Iemmello al 71'. Nei restanti minuti i calabresi tentano di conquistare i tre punti non riuscendoci. Sfida che si conclude con il risultato di 2-2.
