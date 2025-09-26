Nella pomeriggio di domani alle 15:00 la squadra di Inzaghi affronterà il Cesena nel match valido per la quinta giornata di Serie B. Una sfida che promette di essere avvincente tra due squadre con lo stesso numero di punti in classifica e reduci entrambe da due vittorie consecutive.
Il NUMERO
Cesena-Palermo, settore ospiti invaso dai tifosi rosanero: il numero
Il numero dei tifosi che saranno presenti domani al Dino Manuzzi per il big match di giornata
Il Palermo attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram ha reso noto il numero dei sostenitori rosanero che saranno presenti domani al Manuzzi: 1509 i tifosi che animeranno il settore ospiti nel big match di giornata.
