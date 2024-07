Catanzaro, Polito: “Calendario? Importante non deprimersi né esaltarsi, stagione lunga”

“Non do molto peso al calendario perché dobbiamo comunque affrontarle tutte le squadre di questo torneo che è sempre molto duro".

Queste le parole del ds del Catanzaro, Ciro Polito, intervenuto nel corso della cerimonia dei calendari per commentare il percorso dei giallorossi che inizierà col Sassuolo.

"Cominciamo con una retrocessa che ha voglia di riscatto e poi abbiamo tre neo promosse. Ma questo non significa davvero nulla. Tutto dipende da come arriveremo sia noi che loro a questi impegni. L’importante è non deprimersi né esaltarsi perché la stagione è molto lunga”.