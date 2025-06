Catanzaro, Caserta verso l’addio: il punto

Il tecnico non guiderà i calabresi per la prossima stagione

Il Catanzaro, dopo aver conquistato un ottimo sesto posto, si appresta ad affrontare il prossimo campionato con un nuovo mister. Caserta, infatti, secondo quanto riportato da tuttomercatoweb, non dovrebbe essere più l'allenatore dei calabresi per la prossima stagione. Non è stato trovato un punto d'incontro tra l'ex Cosenza e il presidente Noto, facendo sì che l'avventura del tecnico finisse dopo un solo, ottimo, anno.