Catanzaro, Aquilani è il nuovo allenatore: è ufficiale

Dopo aver salutato Caserta, il Catanzaro ha ufficializzato il suo nuovo allenatore: Alberto Aquilani. L'ex centrocampista viene da un anno di stop - in cui ha parlato anche con il Palermo - dopo l'avventura non positiva con il Pisa. Il tecnico ha dimostrato, soprattutto con la primavera della Fiorentina, un'identità di gioco chiara e moderna: scelta, quindi, in continuità con quella di Caserta, che ha saputo replicare l'ottimo lavoro di Vivarini.