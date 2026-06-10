I rosanero dovranno intervenire sul reparto offensivo
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Tempo di valutazioni in casa Palermo. Dopo l'annata appena trascorsa, che non ha portato al risultato sperato, sono tante le analisi da dover fare in casa rosanero. Una di queste, e forse tra le più profonde, dovrà riguardare la parte offensiva della squadra.
I numeri parlano chiaro: i rosanero - oltre Pohjanpalo - non possono contare su un giocatore offensivo con gol nelle corde. La classifica marcatori parla chiaro: primo il capocannoniere della Serie B, con 25 reti, secondo Ranocchia - regista - con sei, terzo Le Douaron con 5. È abbastanza chiaro, anche solo leggendo la classifica, che in avanti c'è molto da fare per l'anno prossimo. Il dato è ancora più amaro quando si sommano i gol degli altri giocatori offensivi: in totale cinque, tre siglati da Palumbo e uno a testa tra Brunori e Johnsen. Uno score bassissimo che - eccetto per Palumbo - non viene neanche salvato dai passaggi vincenti, anch'essi deficitari. Al netto di Pohjanpalo, quindi, il dato realizzativo finale recita sole dieci reti dalla trequarti in su, considerando Vasic e Corona rimasti a secco. Per fare un confronto con le due squadre arrivate in Serie A direttamente quest'anno: il Venezia conta due calciatori in doppia cifra - e altri quattro che sforano le cinque reti - mentre il Frosinone ben tre.
Appare ormai chiaro che una priorità in sede di calciomercato debba essere l'arrivo di un paio di profili con gol, tecnica e giocate negli ultimi 30 metri, per regalare l'imprevidibilità che serve alla squadra di Inzaghi, visto anche il cambio modulo che il tecnico sembra voler apportare per l'anno prossimo: non solo per un discorso numerico - i rosanero hanno un solo esterno d'attacco puro - ma anche per inserire pedine in grado di garantire qualità e accelerazioni, caratteristiche di cui la squadra è sembrata abbastanza sguarnita. Il mercato inizierà ufficialmente tra circa tre settimane, ma la scala delle priorità sembra essersi delineata praticamente da sola.
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