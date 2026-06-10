Mancano ancora circa tre settimane all'inizio del mercato, ma in Italia il periodo è già rovente. Sono tante le squadre che stanno già operando nel mercato, e sono tanti i giocatori già attenzionati. Tra questi, spicca il nome di Mattia Liberali.

QUATTRO CLUB DI SERIE A E LA NOVITÀ CLAUSOLA

Il classe 2007, dopo un inizio di stagione in sordina, ha disputato un grande finale di stagione con il Catanzaro, diventando protagonista del percorso che ha visto la squadra di Aquilani perdere la Serie A solamente in finale play-off per peggior piazzamento in stagione regolare. Il trequartista potrebbe però cambiare casacca: oltre la voce riguardante il Palermo, uscita nelle ultime settimane, sono tanti i club che si sono già informati per prelevarlo. Tra questi, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Bologna, Cagliari, Como e Sassuolo - in cui ritroverebbe Aquilani. La grande novità raccontata dall'esperto di mercato riguarda però la clausola rescissoria nel contratto del giovane talento, di soli sei milioni. Una cifra abbordabile per uno dei migliori prospetti d'Italia, che quindi ora rappresenta un'operazione semi-lowcost per il suo valore reale e - soprattutto - in prospettiva futura. Tre milioni della cessione andrebbero al Milan, che detiene il 50% sulla futura rivendita, come pattuito al momento della vendita, la scorsa estate. Si prospetta un'estate caldissima intorno al talento del Catanzaro.

Vuoi restare sempre informato su tutto quello che accade nel campionato di Serie B? Su Mediagol.it! trovi notizie, aggiornamenti e approfondimenti dedicati al torneo cadetto, una delle competizioni più equilibrate e appassionanti del calcio italiano. Dalle trattative di mercato alle decisioni degli allenatori, dalle sfide playoff e playout alla lotta per la promozione in Serie A, Mediagol.it! segue con attenzione tutte le squadre protagoniste della stagione. Risultati, classifiche, calendario, curiosità e indiscrezioni: tutto quello che serve per vivere da vicino il campionato di Serie B lo trovi su Mediagol.it!.