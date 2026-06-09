Il Palermo accelera sul mercato per costruire una rosa più profonda e più adatta alle idee di Pippo Inzaghi. Il nuovo 4-3-3 spinge il club a cercare esterni offensivi capaci di dare qualità, imprevedibilità e più peso in zona gol.

Giornale Di Sicilia evidenzia come il Palermo faccia sul serio per Tommaso Cassandro, difensore del Como reduce dall’esperienza al Catanzaro. Il giocatore piace per la sua duttilità: può agire da centrale, braccetto o terzino. Il suo cartellino viene valutato intorno ai tre milioni. A centrocampo resta vivo l’interesse per Simone Trimboli del Mantova, profilo conosciuto bene da Osti dai tempi della Sampdoria. Sulle corsie offensive può riaprirsi il discorso con l’Udinese per Rui Modesto: il Palermo non ha esercitato il riscatto, ma vuole provare a trovare una formula diversa per riportarlo in Sicilia. In attacco restano monitorati anche Bragantini e Marras, ma la sensazione è che la soluzione principale possa arrivare da altri tavoli. La pista Strefezza appare complicata e di fatto da scartare, mentre potrebbe aprirsi un’occasione per Pontus Almqvist, legato al Parma da un contratto in scadenza tra un anno. Da non sottovalutare anche il nome di Rao, giovane di proprietà del Napoli che si è messo in mostra al Bari, anche se la trattativa viene considerata in salita. Capitolo uscite: Brunori piace a Sampdoria e Modena. Da valutare anche il futuro di Gyasi, che Inzaghi potrebbe provare come ala nel tridente, ma che non viene considerato incedibile. Per la porta, invece, proseguono i contatti per trattenere Joronen: la trattativa procede con fiducia e l’intesa potrebbe arrivare a breve.

Tuttosport conferma che il Palermo ripartirà da una base forte composta da Augello, Bani, Palumbo, Ranocchia, Segre, Johnsen e Pohjanpalo. Per la difesa viene rilanciato il nome di Cassandro, mentre per l’attacco il club potrebbe fare un tentativo per Stefano Moreo, già allenato da Inzaghi in passato. Da monitorare anche la situazione di Mattia Liberali.