Il mercato delentra sempre più nel vivo e, con il passaggio al 4-2-3-1 voluto da, la dirigenza continua a lavorare per rinforzare soprattutto il reparto offensivo. Tra vecchi obiettivi e nuove opportunità, tornano d'attualità i nomi di

Secondo "La Repubblica", il profilo di Tramoni è nuovamente sotto osservazione. Il fantasista del Pisa era stato già cercato con forza dal Palermo nei mesi scorsi, ma aveva preferito restare in Serie A. La retrocessione dei toscani potrebbe però riaprire scenari che fino a poche settimane fa sembravano chiusi.

Sempre "La Repubblica" riferisce che sulle corsie offensive restano monitorati Pontus Almqvist del Parma, oltre ai giovani Davide Bragantini e Tommaso Marras del Mantova, profili ritenuti adatti al nuovo sistema di gioco di Inzaghi. Tra le situazioni da valutare ci sono inoltre quelle di Emmanuel Gyasi e Rui Modesto, mentre Jeremie Le Douaron e Dennis Johnsen vengono considerati punti fermi del reparto offensivo.

Per l'attacco, invece, sia "La Repubblica" sia "Il Giornale di Sicilia" rilanciano il nome di Stefano Moreo. L'attaccante del Pisa è uno dei giocatori più apprezzati da Inzaghi, che lo ha allenato con successo a Venezia, Brescia e Pisa. La sua duttilità, unita alla conoscenza dell'ambiente rosanero, lo rende una soluzione particolarmente gradita allo staff tecnico.

Come evidenziato dal "Corriere dello Sport", Moreo rappresenta anche un profilo di esperienza e affidabilità, già perfettamente inserito nei principi di gioco di Inzaghi. Proprio per questo il suo nome continua a essere valutato con attenzione dalla dirigenza rosanero.

Sul fronte difensivo, il "Corriere dello Sport" conferma che Tommaso Cassandro resta uno degli obiettivi principali del Palermo. Il difensore del Como, reduce da un ottimo biennio al Catanzaro, è considerato il profilo ideale per la nuova retroguardia a quattro che il tecnico intende costruire.

A centrocampo, infine, "Il Giornale di Sicilia" continua a indicare Simone Trimboli del Mantova come una delle piste più concrete per rinforzare la mediana rosanero, reparto destinato a cambiare volto nel corso dell'estate. Tra i nomi seguiti figurano anche Estevez e Marin, mentre il club prosegue il lavoro di programmazione in vista della nuova stagione.