Catanzaro-Cremonese, probabili formazioni: Stroppa con Vazquez e Tsadjout, Fulignati ok

In virtù della posizione in classifica i grigiorossi di Giovanni Stroppa scenderanno in campo per la prima volta questa sera dal termine della regular season. Situazione diversa per i calabresi di Vincenzo Vivarini reduci dal successo maturato contro il Brescia nel turno preliminare, che ha regalato colpi di scena soprattutto nel finale. Dopo essere andata due volte in svantaggio, la squadra calabrese ha agguantato il pareggio al 97′ con l'ex Donnarumma. Ai supplementari le reti di Brignola e di bomber Iemmello hanno definitivamente chiuso la gara.