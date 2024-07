Catanzaro, ufficiale: Pittarello ha firmato, l’ex Cittadella è già in ritiro

La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale: Filippo Pittarello è un nuovo giocatore del Catanzaro. La società giallorossa ha depositato in Lega in mattinata il contratto dell'attaccante ex Cittadella, che ieri si è aggregato al gruppo in ritiro a Morgex. Il classe 1996 - secondo quanto riportato da "Passione Catanzaro" - si trasferirà alla corte di Fabio Caserta con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Il calciatore ha firmato un contratto che lo legherà al club calabrese fino al 30 giugno 2027. Pittarello ha già conosciuto i nuovi compagni e sarà a disposizione di mister Caserta già per le prossime amichevoli.