Mirko Pigliacelli, ex calciatore del Palermo, attualmente al Catanzaro, ha prolungato il contratto con il club calabrese nella giornata odierna fino al 2027. Inoltre, i giallorossi hanno ufficializzato anche i rinnovi di Jacopo Petriccione e Pietro Iemmello, entrambi fino al 2027.
COMUNICATO
Ex Palermo, Pigliacelli rinnova con il Catanzaro
Giornata di rinnovi importanti per il Catanzaro: ufficializzati i prolungamenti di contratto per Pigliacelli, Iemmello e Petriccione
Giornata di rinnovi importanti, dunque, per il Catanzaro.
LA NOTA
"US Catanzaro 1929 rende noto di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale con Pietro Iemmello, Jacopo Petriccione e Mirko Pigliacelli. I tre calciatori, già punti di riferimento della squadra giallorossa, resteranno legati al club fino a giugno 2027, garantendo così continuità e solidità al progetto tecnico".
