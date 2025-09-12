Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale

mediagol catanzaro Ex Palermo, Pigliacelli rinnova con il Catanzaro

COMUNICATO

Ex Palermo, Pigliacelli rinnova con il Catanzaro

Ex Palermo, Pigliacelli rinnova con il Catanzaro - immagine 1
Giornata di rinnovi importanti per il Catanzaro: ufficializzati i prolungamenti di contratto per Pigliacelli, Iemmello e Petriccione
⚽️

Mirko Pigliacelli, ex calciatore del Palermo, attualmente al Catanzaro, ha prolungato il contratto con il club calabrese nella giornata odierna fino al 2027. Inoltre, i giallorossi hanno ufficializzato anche i rinnovi di Jacopo Petriccione e Pietro Iemmello, entrambi fino al 2027.

Giornata di rinnovi importanti, dunque, per il Catanzaro.

LA NOTA

"US Catanzaro 1929 rende noto di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale con Pietro Iemmello, Jacopo Petriccione e Mirko Pigliacelli. I tre calciatori, già punti di riferimento della squadra giallorossa, resteranno legati al club fino a giugno 2027, garantendo così continuità e solidità al progetto tecnico".

Leggi anche
VIDEO, La conferenza stampa integrale di Filippo Inzaghi
Palermo, Inzaghi: “L’unica cosa che chiedo è la maglia sudata. Nazionali? Diakitè ha...

© RIPRODUZIONE RISERVATA