Ex Palermo, Pigliacelli rinnova con il Catanzaro

Giornata di rinnovi importanti per il Catanzaro: ufficializzati i prolungamenti di contratto per Pigliacelli, Iemmello e Petriccione

Mirko Pigliacelli, ex calciatore del Palermo, attualmente al Catanzaro, ha prolungato il contratto con il club calabrese nella giornata odierna fino al 2027. Inoltre, i giallorossi hanno ufficializzato anche i rinnovi di Jacopo Petriccione e Pietro Iemmello, entrambi fino al 2027.