Palermo, Inzaghi: “L’unica cosa che chiedo è la maglia sudata. Nazionali? Diakitè ha avuto un problema”

L'allenatore dei rosanero è intervenuto in conferenza stampa

⚽️ 12 settembre - 17:49

Filippo Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa in vista del match esterno, contro il Sudtirol, in programma domenica:

ll Südtirol è una squadra che segna molto nella prima mezz’ora. Che approccio avete preparato? E ci saranno differenze rispetto alle gare casalinghe? Inoltre, come stanno i nazionali?

"Il Palermo non vince la prima trasferta dal ’77: è ora di iniziare a fare qualche record. Giochiamo con rispetto ma anche con la consapevolezza della nostra forza e con il sostegno dei tifosi. L’unica cosa che chiedo è uscire con la maglia sudata. I nazionali sono tornati bene, Diakitè stamattina ha avuto un problema di stomaco, vedremo se si allenerà. Comunque è recuperato".

Una valutazione sul portiere Avella, che sarà il vice Joronen, e se convocherà un terzo portiere domenica.

"Sì, il terzo portiere sarà convocato. Avella ci soddisfa molto. Purtroppo abbiamo avuto imprevisti con Gomis e Bardi, oltre alla partenza di Magnani. Non erano situazioni prevedibili, ma la società è stata brava a intervenire subito. Adesso siamo coperti anche in quel ruolo".