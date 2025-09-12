Palermo, Inzaghi: “Dobbiamo dare continuità. Mercato? Sono contento, se arriverà un altro sarà la ciliegina”

"Intanto noi dobbiamo continuare sulla strada che abbiamo incominciato a Cremona in Coppa Italia. Dopo tre partite fatte bene dobbiamo dare continuità. La sosta è arrivata nel momento giusto, ci è servita per mettere benzina nelle gambe, soprattutto a chi è arrivato dopo. Non dovrà cambiare lo spartito, potranno cambiare i giocatori. Come ho detto ai ragazzi, andremo a giocare sei partite in venti giorni. Con una rosa di 19 giocatori è inevitabile cambiare 5 o 6 elementi ogni tre giorni. Tutti avranno il loro spazio. Ora penso solo a chi potrà iniziare questa partita e a chi potrà entrare per farcela vincere. Sarà una gara complicata: con Castori il Südtirol su 24 partite ne ha perse 5. Non sarà facile, ma siamo il Palermo, siamo forti e dobbiamo andare a fare battaglia"