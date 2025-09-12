L'allenatore del Palermo, Filippo Inzaghi, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match in programma nel pomeriggio di domenica, contro il Sudtirol:
Le parole
Palermo, Inzaghi: “Dobbiamo dare continuità. Mercato? Sono contento, se arriverà un altro sarà la ciliegina”
Cambierai qualcosa, rispetto alle prime 3 gare?
"Intanto noi dobbiamo continuare sulla strada che abbiamo incominciato a Cremona in Coppa Italia. Dopo tre partite fatte bene dobbiamo dare continuità. La sosta è arrivata nel momento giusto, ci è servita per mettere benzina nelle gambe, soprattutto a chi è arrivato dopo. Non dovrà cambiare lo spartito, potranno cambiare i giocatori. Come ho detto ai ragazzi, andremo a giocare sei partite in venti giorni. Con una rosa di 19 giocatori è inevitabile cambiare 5 o 6 elementi ogni tre giorni. Tutti avranno il loro spazio. Ora penso solo a chi potrà iniziare questa partita e a chi potrà entrare per farcela vincere. Sarà una gara complicata: con Castori il Südtirol su 24 partite ne ha perse 5. Non sarà facile, ma siamo il Palermo, siamo forti e dobbiamo andare a fare battaglia"
Quali sono le caratteristiche che più teme dalla squadra di Castori e un bilancio sul mercato dopo l’addio di Magnani?
"Del mercato sono molto contento. Abbiamo 19 giocatori forti, se arriverà qualcun altro sarà una ciliegina. La società ha fatto il massimo. Ho voluto 20 giocatori perché per me saranno tutti titolari, non esistono riserve. Ogni partita utilizzo i cinque cambi e nessuno può avere il posto fisso. Per quanto riguarda il Südtirol, con Castori in casa ha perso una sola gara su 24: conosciamo le difficoltà e sappiamo che sarà una battaglia. Se non la affrontiamo con lo spirito giusto, rischiamo di uscire con le ossa rotte."
