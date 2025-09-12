Südtirol, Castori: “Il Palermo è una squadra di grande valore. Veseli e Coulibaly non ci saranno, Casiraghi..”

Le parole dell'allenatore del Südtirol in conferenza stampa in vista del match contro il Palermo, in programma domenica

⚽️ 12 settembre - 14:22

Fabrizio Castori, allenatore del Südtirol, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Palermo, in programma nel pomeriggio di domenica:

Condizione della squadra

“La squadra arriva alla gara nelle condizioni giuste. Abbiamo sfruttato la sosta per lavorare sul piano fisico, tecnico e tattico. La mentalità è quella giusta e siamo pronti ad affrontare un avversario di grande valore come il Palermo, una delle principali forze di questo campionato.”

Situazione infortuni e rientri

“Veseli e Coulibaly non saranno disponibili. Casiraghi e Merkaj sono rientrati in gruppo, ma la loro convocazione sarà valutata nei prossimi allenamenti. Merkaj ha recuperato più rapidamente del previsto, ma dobbiamo verificarne la condizione atletica. Zedadka torna a disposizione dopo una lunga assenza.”

Soluzioni a disposizione

“Le assenze non cambiano il nostro assetto. Ho a disposizione giocatori duttili, in grado di adattarsi a più ruoli senza alterare l’equilibrio della squadra. Abbiamo anche provato la coppia Odogwu-Pecorino: pur avendo caratteristiche simili, la loro intelligenza tattica permette di mantenere un buon equilibrio.”