Le parole
Südtirol, Castori: “Il Palermo è una squadra di grande valore. Veseli e Coulibaly non ci saranno, Casiraghi..”
Fabrizio Castori, allenatore del Südtirol, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro il Palermo, in programma nel pomeriggio di domenica:
Condizione della squadra
“La squadra arriva alla gara nelle condizioni giuste. Abbiamo sfruttato la sosta per lavorare sul piano fisico, tecnico e tattico. La mentalità è quella giusta e siamo pronti ad affrontare un avversario di grande valore come il Palermo, una delle principali forze di questo campionato.”
Situazione infortuni e rientri
“Veseli e Coulibaly non saranno disponibili. Casiraghi e Merkaj sono rientrati in gruppo, ma la loro convocazione sarà valutata nei prossimi allenamenti. Merkaj ha recuperato più rapidamente del previsto, ma dobbiamo verificarne la condizione atletica. Zedadka torna a disposizione dopo una lunga assenza.”
Soluzioni a disposizione
“Le assenze non cambiano il nostro assetto. Ho a disposizione giocatori duttili, in grado di adattarsi a più ruoli senza alterare l’equilibrio della squadra. Abbiamo anche provato la coppia Odogwu-Pecorino: pur avendo caratteristiche simili, la loro intelligenza tattica permette di mantenere un buon equilibrio.”
