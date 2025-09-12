Il Palermo si prepara al suo debutto esterno in campionato, contro il Sudtirol, dopo il pareggio 0-0 contro il Frosinone.
Il Sondaggio
SONDAGGIO: Scegli la tua formazione titolare contro il Sudtirol
Scegli la tua formazione titolare tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
Chi dal primo minuto contro gli altoatesini?
PORTA—
Tra i pali ecco il nuovo acquisto Avella, ma Joronen si candida per una maglia da titolare.
DIFESA—
Tra le retrovie qualche dubbio, soprattutto sul braccetto di destra.
CENTROCAMPO—
In mezzo al campo c'è il nuovo acquisto Giovane, torna anche Gomes, che ha recuperato pienamente dall'infortunio.
ATTACCO—
In avanti scalpita Palumbo, con Brunori e Pohjanpalo che dovrebbero essere confermati.
