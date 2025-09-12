Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale

mediagol sondaggio SONDAGGIO: Scegli la tua formazione titolare contro il Sudtirol

Il Sondaggio

SONDAGGIO: Scegli la tua formazione titolare contro il Sudtirol

Palermo
Scegli la tua formazione titolare tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it
Mediagol ⚽️

Il Palermo si prepara al suo debutto esterno in campionato, contro il Sudtirol, dopo il pareggio 0-0 contro il Frosinone.

Chi dal primo minuto contro gli altoatesini? Scegli la tua formazione titolare tramite il sondaggio lanciato dalla redazione di Mediagol.it

PORTA

—  

Tra i pali ecco il nuovo acquisto Avella, ma Joronen si candida per una maglia da titolare.

DIFESA

—  

Tra le retrovie qualche dubbio, soprattutto sul braccetto di destra.

CENTROCAMPO

—  

In mezzo al campo c'è il nuovo acquisto Giovane, torna anche Gomes, che ha recuperato pienamente dall'infortunio.

ATTACCO

—  

In avanti scalpita Palumbo, con Brunori e Pohjanpalo che dovrebbero essere confermati.

Leggi anche
Palermo, riparte la Primavera di Del Grosso: obiettivi e talenti con vista sul futuro…
Athletic Club Palermo, i match interni si disputeranno al Velodromo Paolo Borsellino

© RIPRODUZIONE RISERVATA