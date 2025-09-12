Palermo, riparte la Primavera di Del Grosso: obiettivi e talenti con vista sul futuro…

Sarà ancora Mister Cristiano Del Grosso a guidare una compagine che negli ultimi mesi ha mutato la propria pelle sia in termini di interpreti che di sistema di gioco. Molti gli ingressi in organico per il tecnico originario di Giulianova, che in estate ha pianificato la stagione alle porte in un dialogo ad ampio spettro con il nuovo responsabile del settore giovanile, Giuseppe Geria: l’ex dirigente tra le altre di Rimini e Reggina (dove ha incrociato il suo percorso con quello di Filippo Inzaghi) ha infatti rilevato ad inizio luglio Francesco Farina. L’obiettivo principale rimane quello di alimentare il processo di formazione di giovani talenti rosa che possano rappresentare in futuro una fetta del patrimonio della Prima Squadra. A ciò si aggiunge, chiaramente, il proposito di migliorare quel nono posto che ha lasciato l’amaro in bocca al gruppo squadra, specialmente per il modo in cui è maturato: al termine del girone di andata, la Primavera del Palermo viaggiava ad alta quota forte di una media di quasi due punti a partita; da febbraio in poi il declino, con ben nove ko nelle ultime 14 gare. L’importanza della tenuta mentale sul lungo periodo è proprio uno dei concetti che Del Grosso ha voluto trasmettere alla sua squadra: un mix di volti nuovi (De Caro, Cracchiolo, l’estremo difensore Balaguss), riconferme importanti (Avena, Di Mitri), a cui si unisce uno zoccolo duro di ragazzi classe 2008 reduci da un buon campionato con l’Under-17.