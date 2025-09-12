Dopo la stagione in chiaroscuro conclusasi lo scorso maggio con la sconfitta per 1-0 per mano del Cosenza, la Primavera del Palermo darà avvio al suo campionato in questo week-end ancora contro un avversario calabrese: alle 11.00 di domenica 14 settembre i baby-rosa affronteranno il Crotone, fresco di ripescaggio dopo la retrocessione sul campo della scorsa annata.
FOCUS PALERMO
Palermo, riparte la Primavera di Del Grosso: obiettivi e talenti con vista sul futuro…
Sarà ancora Mister Cristiano Del Grosso a guidare una compagine che negli ultimi mesi ha mutato la propria pelle sia in termini di interpreti che di sistema di gioco. Molti gli ingressi in organico per il tecnico originario di Giulianova, che in estate ha pianificato la stagione alle porte in un dialogo ad ampio spettro con il nuovo responsabile del settore giovanile, Giuseppe Geria: l’ex dirigente tra le altre di Rimini e Reggina (dove ha incrociato il suo percorso con quello di Filippo Inzaghi) ha infatti rilevato ad inizio luglio Francesco Farina. L’obiettivo principale rimane quello di alimentare il processo di formazione di giovani talenti rosa che possano rappresentare in futuro una fetta del patrimonio della Prima Squadra. A ciò si aggiunge, chiaramente, il proposito di migliorare quel nono posto che ha lasciato l’amaro in bocca al gruppo squadra, specialmente per il modo in cui è maturato: al termine del girone di andata, la Primavera del Palermo viaggiava ad alta quota forte di una media di quasi due punti a partita; da febbraio in poi il declino, con ben nove ko nelle ultime 14 gare. L’importanza della tenuta mentale sul lungo periodo è proprio uno dei concetti che Del Grosso ha voluto trasmettere alla sua squadra: un mix di volti nuovi (De Caro, Cracchiolo, l’estremo difensore Balaguss), riconferme importanti (Avena, Di Mitri), a cui si unisce uno zoccolo duro di ragazzi classe 2008 reduci da un buon campionato con l’Under-17.
Tra questi spicca il talento di Giulio La Mantia, palermitano, diciassette anni. Incontrista, schermo davanti alla difesa, un metro e 84, fisicità, duelli, visione di gioco. Nella passata stagione è stato selezionato dal commissario tecnico della Nazionale Under-17 Massimiliano Favo in occasione del “Torneo dei Gironi”. Nel 3-5-2 di Del Grosso è la pedina che detta i tempi delle giocate, recupera palloni, fa a sportellate nella zona nevralgica del campo, legge i ritmi e le fasi di gioco. Nell’amichevole disputata a porte chiuse venerdì scorso contro la Prima Squadra (4-1 in favore dei “grandi” con reti di Brunori e Augello, ndr), suo il gol della bandiera dei baby-rosa. Che sia per lui di buon auspicio per la stagione che si accinge a cominciare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA