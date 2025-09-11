mediagol palermo Athletic Club Palermo, i match interni si disputeranno al Velodromo Paolo Borsellino

Serie D

Athletic Club Palermo, i match interni si disputeranno al Velodromo Paolo Borsellino

Palermo
La compagine palermitana giocherà le partite casalinghe al Velodromo Paolo Borsellino
⚽️

L'Athletic Club Palermo, compagine neopromossa in Serie D, ha annunciato tramite un post pubblicato sui social che le partite casalinghe si terranno al "Velodromo Paolo Borsellino" , stadio situato in Via Renato Guttuso, utilizzato negli ultimi anni per i concerti.

Dunque, la compagine palermitana, non disputerà più i match interni al "Favazza", campo sportivo di Terrasini.

 

