L'Athletic Club Palermo, compagine neopromossa in Serie D, ha annunciato tramite un post pubblicato sui social che le partite casalinghe si terranno al "Velodromo Paolo Borsellino" , stadio situato in Via Renato Guttuso, utilizzato negli ultimi anni per i concerti.
Serie D
Athletic Club Palermo, i match interni si disputeranno al Velodromo Paolo Borsellino
La compagine palermitana giocherà le partite casalinghe al Velodromo Paolo Borsellino
Dunque, la compagine palermitana, non disputerà più i match interni al "Favazza", campo sportivo di Terrasini.
