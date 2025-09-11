Sudtirol-Palermo, i precedenti: i rosanero al Druso non hanno mai perso

I precedenti della sfida in programma domenica

⚽️ 11 settembre 2025 (modifica il 11 settembre 2025 | 10:18)

Nel pomeriggio di domenica alle 17:15 si giocherà Sudtirol-Palermo. La sfida contro la squadra di Fabrizio Castori conta sei precedenti, con un bilancio favorevole ai rosanero: due sconfitte, tre vittorie e un pareggio. Al "Renzo Barbera", i bolzaniani vantano due vittorie e una sconfitta, ma al "Druso", dove si disputerà la partita, il Palermo non ha mai perso: 1 pareggio e 2 vittorie

L'ULTIMO PRECEDENTE

L'ultima sfida si è giocata al "Renzo Barbera". Il Palermo era passato in vantaggio nel primo tempo con Ceccaroni, ma nella ripresa si è fatto rimontare, perdendo 1-2 con gol di Barreca e Gori.

L'ULTIMO PRECEDENTE AL DRUSO

Al Druso, nella scorsa stagione, il Palermo ha vinto 1-3. Nel primo tempo i rosanero sono passati in vantaggio con Baniya su calcio piazzato. Nella ripresa il Sudtirol ha pareggiato con Casiraghi, ma la squadra di Dionisi ha avuto la meglio con le reti di Insigne e Diakitè.