mediagol palermo Sudtirol-Palermo, dirige il match La Penna: i precedenti con i rosanero

I precedenti

Sudtirol-Palermo, dirige il match La Penna: i precedenti con i rosanero

L'arbitro della sezione di Roma ha diretto 6 sfide del Palermo in carriera
La sfida tra Sudtirol e Palermo, in programma domenica, sarà diretta da La Penna della sezione di Roma 1. L'arbitro ha già diretto 6 partite dei rosanero in Serie B, con un bilancio equilibrato: 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Per il Sudtirol, invece, il bilancio è positivo: 2 vittorie e un pareggio.

L'ULTIMO PRECEDENTE

L'ultimo match del Palermo arbitrato da Federico La Penna risale al 17 giugno 2018, nella finale di ritorno dei playoff di Serie B contro il Frosinone. Dopo un primo tempo equilibrato, i ciociari segnarono 2 reti nella ripresa con Maiello e Ciano, vincendo la finale, segnata da polemiche per gli eventi accaduti negli ultimi 10 minuti, e approdando in Serie A dopo 2 stagioni in Serie B.

L'ULTIMA VITTORIA 

L’ultima vittoria del Palermo con La Penna come arbitro risale alla stagione 2013/2014, nella trasferta di Cittadella terminata 0-2. Nonostante la promozione in Serie A fosse già stata conquistata, il Palermo vinse comunque grazie alle reti di Pisano ed Hernández nel secondo tempo, senza fare sconti alla formazione granata al “Tombolato”.

