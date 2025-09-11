Sudtirol-Palermo, dirige il match La Penna: i precedenti con i rosanero

La sfida tra Sudtirol e Palermo, in programma domenica, sarà diretta da La Penna della sezione di Roma 1. L'arbitro ha già diretto 6 partite dei rosanero in Serie B, con un bilancio equilibrato: 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Per il Sudtirol, invece, il bilancio è positivo: 2 vittorie e un pareggio.