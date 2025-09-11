Serie B, Calori: “A Palermo vedo entusiasmo, Inzaghi ha riportato trentamile persone allo stadio”

Alessandro Calori, ex allenatore del Perugia, ha rilasciato un'intervista a "TMW", soffermandosi anche sul campionato di B: “Venezia e Palermo sono le più forti. Ma non sempre vince la più forte. A Palermo vedo entusiasmo, Inzaghi ha riportato trentamila persone allo stadio e questo può essere un grande vantaggio. Il Venezia tecnicamente è forte, in tanti scendono dalla A. Poi ci sono le outsider, come potrebbe essere lo Spezia. Ho visto l’Empoli contro il Padova, Popov è un giovane interessante, un ragazzo da seguire”.