Amauri assiste all’allenamento del Palermo a Torretta: “Rimango qui un’altra settimana per Palermo-Bari”

L'ex attaccante, in città da diversi giorni, ha assistito all'allenamento della squadra di Inzaghi
Amauri, calciatore che ha militato nel Palermo dal 2006 al 2008, ha visitato nel pomeriggio odierno il centro sportivo di Torretta, assistendo all'allenamento dei ragazzi guidati da Filippo Inzaghi. Sorrisi e saluti per l'ex attaccante con Osti, con Inzaghi e con alcuni componenti dello staff e squadra. Inoltre, al termine del video caricato dal Palermo, ha detto: "Rimango un'altra settimana per Palermo-Bari".

Per il brasiliano si tratta di un ritorno al Palermo CFA, infatti, egli era presente all'inaugurazione.

