Amauri assiste all’allenamento del Palermo a Torretta: “Rimango qui un’altra settimana per Palermo-Bari”

Amauri, calciatore che ha militato nel Palermo dal 2006 al 2008, ha visitato nel pomeriggio odierno il centro sportivo di Torretta, assistendo all'allenamento dei ragazzi guidati da Filippo Inzaghi. Sorrisi e saluti per l'ex attaccante con Osti, con Inzaghi e con alcuni componenti dello staff e squadra. Inoltre, al termine del video caricato dal Palermo, ha detto: "Rimango un'altra settimana per Palermo-Bari".