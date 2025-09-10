Amauri, calciatore che ha militato nel Palermo dal 2006 al 2008, ha visitato nel pomeriggio odierno il centro sportivo di Torretta, assistendo all'allenamento dei ragazzi guidati da Filippo Inzaghi. Sorrisi e saluti per l'ex attaccante con Osti, con Inzaghi e con alcuni componenti dello staff e squadra. Inoltre, al termine del video caricato dal Palermo, ha detto: "Rimango un'altra settimana per Palermo-Bari".
Mediagol
I migliori video scelti dal nostro canale
Ex Palermo
Amauri assiste all’allenamento del Palermo a Torretta: “Rimango qui un’altra settimana per Palermo-Bari”
L'ex attaccante, in città da diversi giorni, ha assistito all'allenamento della squadra di Inzaghi
Per il brasiliano si tratta di un ritorno al Palermo CFA, infatti, egli era presente all'inaugurazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA