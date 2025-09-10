Mediagol
Il Cordoglio

Morte Baccaglini, l’ex iena Pasca: “Era il 2017 quando lo costrinsi a farsi il tatuaggio della nostra aquila”

L'ex inviato delle Iene racconta un episodio del 2017 in un messaggio, ricordando quando riuscì a convincere Baccaglini a tatuarsi l'aquila, simbolo del Palermo.
Cristiano Pasca,  ex inviato de Le Iene e grande tifoso del Palermo, ha voluto ricordare con affetto e commozione Paul Baccaglini, ex presidente rosanero e volto noto della trasmissione. Nel suo messaggio, Pasca ripercorre un episodio indimenticabile del 2017, quando riuscì a convincere Paul a tatuarsi l’aquila simbolo del Palermo, dimostrando ancora una volta il suo spirito da vera “iena”.

IL MESSAGGIO

"Paul Baccaglini se n’è andato! 

Era il 2017 quando piombai in un albergo a Mondello e costrinsi colui che sarebbe dovuto diventare il nuovo Presidente del Palermo Calcio a farsi il tatuaggio della nostra aquila sul suo corpo. Paul sapeva benissimo il lavoro duro che si fa alle iene. E non si è sottratto! Era lì a giocare con noi! In piena notte! A poche ore da un impegno per lui molto importante! E venne fuori un servizio stupendo! Perché Paul era uno di noi. Iena una volta iena per sempre! Buon viaggio! Mancherai un sacco!"

