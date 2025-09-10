mediagol palermo Palermo, continuano gli allenamenti in vista del Südtirol

Seduta mattutina per la squadra guidata da Inzaghi: la nota del club
Il Palermo nella mattinata odierna ha proseguito la preparazione in vista del match, in programma domenica, contro il Südtirol.

"Allenamento mattutino oggi al Palermo CFA per la squadra guidata da Filippo Inzaghi. I rosanero, dopo un lavoro di forza in palestra, hanno svolto esercizi di sprint sul campo e un’esercitazione 10 vs 10 sulla fase difensiva. A concludere la seduta small sided games 5 vs 5 con sponde".

