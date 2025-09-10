Mediagol
Palermo

Morte Paul Baccaglini, il cordoglio del Palermo

Il cordoglio del club rosanero
Il Palermo, tramite un comunicato ufficiale, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Paul Baccaglini, presidente dei rosanero nell'ultima parte della stagione 2016/17: "Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Paul Baccaglini, presidente dell’US Città di Palermo negli ultimi mesi della stagione 2016-2017".

É morto Paul Baccaglini, addio all’eclettico inviato delle iene diventato presidente del Palermo
