Il Palermo, tramite un comunicato ufficiale, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Paul Baccaglini, presidente dei rosanero nell'ultima parte della stagione 2016/17: "Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Paul Baccaglini, presidente dell’US Città di Palermo negli ultimi mesi della stagione 2016-2017".
Morte Paul Baccaglini, il cordoglio del Palermo
Il cordoglio del club rosanero
