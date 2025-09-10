Mediagol
Sudtirol-Palermo, arbitra La Penna: le designazioni della terza giornata di B

LE DESIGNAZIONI

Sudtirol-Palermo, arbitra La Penna: le designazioni della terza giornata di B

Sudtirol-Palermo, arbitra La Penna: le designazioni della terza giornata di B - immagine 1
I nominativi di arbitro, assistenti, IV ufficiale, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno la gara in programma domenica 14 settembre
Sarà Federico La Penna di Roma l’arbitro di Südtirol–Palermo. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Passeri e Santarossa. Il quarto uomo sarà Gianquinto. Si rendono noti anche i nominativi V.A.R. (Daniele Doveri di Roma 1) e A.V.A.R. (Francesco Cosso di Reggio Calabria) che dirigeranno la gara valevole per la 3ª giornata del campionato di Serie BKT, in programma il 14/09/2025 alle ore 17:15 allo stadio “Druso” di Bolzano.

SERIE BKT – DESIGNAZIONI 3ª GIORNATA

10/09/2025

AVELLINO – MONZA

Venerdì 12/09 h. 20:30

Arbitro: Pezzuto

Assistenti: Votta – Giuggioli

IV: Ursini

VAR: Nasca (on-site Stadio Partenio – Adriano Lombardi)

AVAR: Del Giovane (on-site Stadio Partenio – Adriano Lombardi)

JUVE STABIA – REGGIANA

Sabato 13/09 h. 15:00

Arbitro: Perri

Assistenti: Preti – Zanellati

IV: Crezzini

VAR: Prontera

AVAR: Santoro

MODENA – BARI

Sabato 13/09 h. 15:00

Arbitro: Calzavara

Assistenti: Moro – Bianchini

IV: Marinelli

VAR: Maresca

AVAR: Maggioni

PADOVA – FROSINONE

Sabato 13/09 h. 15:00

Arbitro: Di Marco

Assistenti: Barone – Rinaldi

IV: Sacchi J. L.

VAR: Baroni (on-site Stadio Euganeo)

AVAR: Paganessi (on-site Stadio Euganeo)

PESCARA – VENEZIA

Sabato 13/09 h. 15:00

Arbitro: Dionisi

Assistenti: Ricci – Scarpa

IV: D’Eusanio

VAR: Ghersini (on-site Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia)

AVAR: Di Vuolo (on-site Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia)

CATANZARO – CARRARESE

Sabato 13/09 h. 17:15

Arbitro: Ferrieri Caputi

Assistenti: Zingarelli – Zezza

IV: Angelillo

VAR: Camplone

AVAR: Marini

SAMPDORIA – CESENA

Sabato 13/09 h. 19:30

Arbitro: Mariani

Assistenti: Vecchi – Galimberti

IV: Gandino

VAR: Pairetto

AVAR: Gualtieri

VIRTUS ENTELLA – MANTOVA

Domenica 14/09 h. 15:00

Arbitro: Allegretta

Assistenti: Capaldo – Niedda

IV: Sozza

VAR: Giua (on-site Stadio Enrico Sannazzari)

AVAR: Gariglio (on-site Stadio Enrico Sannazzari)

SÜDTIROL – PALERMO

Domenica 14/09 h. 17:15

Arbitro: La Penna

Assistenti: Passeri – Santarossa

IV: Gianquinto

VAR: Doveri

AVAR: Cosso

EMPOLI – SPEZIA

Domenica 14/09 h. 19:30

Arbitro: Feliciani

Assistenti: Laudato – Fontani

IV: Galipò

VAR: Serra

AVAR: Maresca

 

