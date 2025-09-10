Sarà Federico La Penna di Roma l’arbitro di Südtirol–Palermo. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Passeri e Santarossa. Il quarto uomo sarà Gianquinto. Si rendono noti anche i nominativi V.A.R. (Daniele Doveri di Roma 1) e A.V.A.R. (Francesco Cosso di Reggio Calabria) che dirigeranno la gara valevole per la 3ª giornata del campionato di Serie BKT, in programma il 14/09/2025 alle ore 17:15 allo stadio “Druso” di Bolzano.
LE DESIGNAZIONI
Sudtirol-Palermo, arbitra La Penna: le designazioni della terza giornata di B
SERIE BKT – DESIGNAZIONI 3ª GIORNATA—
10/09/2025
AVELLINO – MONZA
Venerdì 12/09 h. 20:30
Arbitro: Pezzuto
Assistenti: Votta – Giuggioli
IV: Ursini
VAR: Nasca (on-site Stadio Partenio – Adriano Lombardi)
AVAR: Del Giovane (on-site Stadio Partenio – Adriano Lombardi)
JUVE STABIA – REGGIANA
Sabato 13/09 h. 15:00
Arbitro: Perri
Assistenti: Preti – Zanellati
IV: Crezzini
VAR: Prontera
AVAR: Santoro
MODENA – BARI
Sabato 13/09 h. 15:00
Arbitro: Calzavara
Assistenti: Moro – Bianchini
IV: Marinelli
VAR: Maresca
AVAR: Maggioni
PADOVA – FROSINONE
Sabato 13/09 h. 15:00
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Barone – Rinaldi
IV: Sacchi J. L.
VAR: Baroni (on-site Stadio Euganeo)
AVAR: Paganessi (on-site Stadio Euganeo)
PESCARA – VENEZIA
Sabato 13/09 h. 15:00
Arbitro: Dionisi
Assistenti: Ricci – Scarpa
IV: D’Eusanio
VAR: Ghersini (on-site Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia)
AVAR: Di Vuolo (on-site Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia)
CATANZARO – CARRARESE
Sabato 13/09 h. 17:15
Arbitro: Ferrieri Caputi
Assistenti: Zingarelli – Zezza
IV: Angelillo
VAR: Camplone
AVAR: Marini
SAMPDORIA – CESENA
Sabato 13/09 h. 19:30
Arbitro: Mariani
Assistenti: Vecchi – Galimberti
IV: Gandino
VAR: Pairetto
AVAR: Gualtieri
VIRTUS ENTELLA – MANTOVA
Domenica 14/09 h. 15:00
Arbitro: Allegretta
Assistenti: Capaldo – Niedda
IV: Sozza
VAR: Giua (on-site Stadio Enrico Sannazzari)
AVAR: Gariglio (on-site Stadio Enrico Sannazzari)
SÜDTIROL – PALERMO
Domenica 14/09 h. 17:15
Arbitro: La Penna
Assistenti: Passeri – Santarossa
IV: Gianquinto
VAR: Doveri
AVAR: Cosso
EMPOLI – SPEZIA
Domenica 14/09 h. 19:30
Arbitro: Feliciani
Assistenti: Laudato – Fontani
IV: Galipò
VAR: Serra
AVAR: Maresca
© RIPRODUZIONE RISERVATA