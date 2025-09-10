Sudtirol-Palermo, arbitra La Penna: le designazioni della terza giornata di B

Sarà Federico La Penna di Roma l’arbitro di Südtirol–Palermo. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Passeri e Santarossa. Il quarto uomo sarà Gianquinto. Si rendono noti anche i nominativi V.A.R. (Daniele Doveri di Roma 1) e A.V.A.R. (Francesco Cosso di Reggio Calabria) che dirigeranno la gara valevole per la 3ª giornata del campionato di Serie BKT, in programma il 14/09/2025 alle ore 17:15 allo stadio “Druso” di Bolzano.