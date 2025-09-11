Gianluca Di Marzio, celebre giornalista, ha scritto un messaggio di cordoglio verso Paul Baccaglini, scomparso nella giornata di ieri. Ha inoltre, raccontato che l'ex presidente del Palermo l'ha cercato per svolgere il ruolo di direttore sportivo.
Il Cordoglio
Morte Baccaglini, Di Marzio: “Baccaglini mi chiese di fare il direttore sportivo”
"Ho appreso con grande dispiacere la notizia dell'improvvisa morte di Paul Baccaglini. Avevo conosciuto Paul a Padova, dove ha vissuto molti anni, proprio come me. A lui mi lega un aneddoto che ricordo ancora oggi con piacere. Quando nel 2017 era impegnato nella trattativa con Zamparini per rilevare il Palermo e la carica di presidente, mi chiese dei consigli su chi avrebbe dovuto prendere come DS. Un giorno, dal nulla, nella sua lucida follia, mi lasciò interdetto, chiedendomi: “Ascolta Gianluca, ma se lo facessi tu il direttore sportivo?”. Conosceva la mia passione per questa professione e magari aveva percepito che un giorno avrei anche voluto provarci! Se mai succederà...il mio pensiero tornerà subito a te caro Paul! Adesso riposa in pace."
