Morte Baccaglini, Di Marzio: “Baccaglini mi chiese di fare il direttore sportivo”

"Ho appreso con grande dispiacere la notizia dell'improvvisa morte di Paul Baccaglini. Avevo conosciuto Paul a Padova, dove ha vissuto molti anni, proprio come me. A lui mi lega un aneddoto che ricordo ancora oggi con piacere. Quando nel 2017 era impegnato nella trattativa con Zamparini per rilevare il Palermo e la carica di presidente, mi chiese dei consigli su chi avrebbe dovuto prendere come DS. Un giorno, dal nulla, nella sua lucida follia, mi lasciò interdetto, chiedendomi: “Ascolta Gianluca, ma se lo facessi tu il direttore sportivo?”. Conosceva la mia passione per questa professione e magari aveva percepito che un giorno avrei anche voluto provarci! Se mai succederà...il mio pensiero tornerà subito a te caro Paul! Adesso riposa in pace."