Palermo, verso il Sudtirol: obiettivo continuità! Querelle Verre e limbo Bereszyński…

⚽️ 12 settembre 2025 (modifica il 12 settembre 2025 | 12:53)

Prosegue spedita la marcia di avvicinamento alla terza giornata del campionato di Serie B per gli uomini di Inzaghi, impegnati nell’ostica trasferta di Bolzano al cospetto del Sudtirol. Palermo che scalda i motori, pronto a tornare in campo dopo la sosta di Serie A e torneo cadetto per gli impegni delle Nazionali. Rosa desiderosi di dare continuità e slancio al loro buon avvio di stagione, dopo il passaggio del turno in Coppa Italia ed i quattro punti ottenuti al Barbera nelle gare casalinghe contro Reggiana e Frosinone.

La sessione estiva del calciomercato si é chiusa, ma il ds Osti é ancora alle prese con una spinosa appendice per rifinire ulteriormente l’organico. Braccio di ferro in corso con Valerio Verre, dichiaratamente fuori dal nuovo progetto tecnico targato Inzaghi. Il centrocampista romano ha di fatto declinato tutte le potenziali opzioni poste al vaglio del suo entourage, Pescara, Avellino, Virtus Entella, al pari dei sondaggi giunti dalla Grecia per rilevare il suo cartellino. L’ex Sampdoria é legato al club di Viale del Fante da un contratto con scadenza 2027, ma la società rosanero potrà avvalersi già da giugno 2026 di una clausola rescissoria, pagando una cifra contenuta e sciogliendo anticipatamente il vincolo con il suo attuale tesserato.

Al momento c’è tensione tra le parti e non sussiste una propensione al dialogo volta a trovare una soluzione che sblocchi l’impasse a breve termine. Querelle che, ad oggi, congela l’approdo alla corte di Inzaghi di Bartosz Bereszyński, braccetto di destra e duttile esterno sulla medesima corsia, con il cui entourage il Palermo ha già un’intesa di massima per un contratto fino a giugno 2026. Il classe 1992, Nazionale polacco, sposerebbe con entusiasmo la causa rosanero ed attende bramoso eventuali sviluppi.

Al momento, non sarebbe ancora arrivato l’ok incondizionato del CFG per l’ingaggio dell’ex Napoli, poiché prima si spera di esplorare i residui margini di risoluzione del caso Verre. Si continua a lavorare sottotraccia per alleggerire il monte ingaggi dallo stipendio di un profilo oggi ai margini del progetto e fuori dalla lista over, seppur la strada appaia piuttosto in salita. Una separazione da Verre sbloccherebbe con effetto immediato l’arrivo di Bereszyński in Sicilia, un protrarsi dello stallo della posizione del centrocampista potrebbe allungare i tempi fino a mettere in discussione anche il buon esito dell’operazione legata al jolly difensivo polacco.

Tecnicamente, l’innesto del classe 1992 sarebbe quantomai auspicabile, in ragione della presenza in reparto di cinque elementi di ruolo e della Coppa D’Africa che vedrà con ogni probabilità impegnato Salim Diakité con il suo Mali a gennaio prossimo. Se Valerio Verre dovesse restare a libro paga, servirebbe un ulteriore sforzo economico rispetto al budget stanziato per chiudere anche l’affare Bereszyński. Circostanza oggetto di riflessione e valutazione da parte di stati generali e management del club targato CFG, ma non ancora avallata.

La situazione resta in stand-By, difficile possano giungere particolari novità prima della prossima settimana.