Cremonese-Catanzaro, probabili formazioni: Coda sfida Iemmello, Vazquez dal 1′

Chi affronterà il Venezia in finale? La semifinale di ritorno dei playoff di Serie B è in programma alle ore 20:30 allo Stadio "Zini".

Mediagol ⚽️ 25 maggio - 13:07

E' tutto pronto per la sfida in programma questa sera allo Stadio "Zini". Alle ore 20:30, fra le mura amiche, la Cremonese ospiterà il Catanzaro nella seconda semifinale di ritorno dei playoff di Serie B. Si ripartirà dal 2-2 maturato al "Ceravolo" alla luce delle reti siglate da Frank Tsadjout e Daniel Ciofani per i grigiorossi, da Tommaso Biasci ed Enrico Brignola per i calabresi. Il Catanzaro accederà alla finale contro il Venezia solo se vincerà a Cremona. In caso di pareggio saranno i padroni di casa a passare il turno, in virtù della miglior posizione in classifica al termine della regular season. Non sono previsti tempi supplementari o calci di rigore.

La Cremonese ha concluso il campionato al quarto posto in classifica a quota sessantasette punti, frutto di diciannove vittorie, dieci pareggi e nove sconfitte, con cinquanta gol all'attivo ed appena trentadue reti subite. Quinto posto a quota sessanta punti, invece, per il Catanzaro. Uno score frutto di diciassette successi, nove pareggi e dodici ko; cinquantanove le reti siglate, cinquanta i gol al passivo. Le due compagini, inoltre, si affronteranno per la ventinovesima volta nella loro storia, seconda volta in un incontro di playoff. Il bilancio vede i grigiorossi in vantaggio con 10 vittorie contro le 5 vittorie delle Aquile. Lo "Zini" è un vero e proprio tabù per il Catanzaro, visto che nei precedenti 13 incontri i giallorossi non sono mai riusciti a vincere. Solo 6 i pareggi conquistati e 7 sconfitte subite.

Intanto, al cospetto della formazione guidata da Giovanni Stroppa, Vincenzo Vivarini non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, nel dettaglio, Ghion, D’Andrea e Ambrosino. Mentre il tecnico della Cremonese dovrà fare a meno di Sarr, Rocchetti e Afena-Gyan. Proviamo a formulare le ipotesi più plausibili al vaglio dei due allenatori, che punteranno rispettivamente sul 3-5-2 e sul 4-4-2.

LE PROBABILI FORMAZIONI — CREMONESE (3-5-2): Saro; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Vazquez, Quagliata; Johnsen, Coda. Allenatore: Stroppa.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Scognamillo, Antonini, Veroli; Brignola, Petriccione, Pontisso, Vandeputte; Iemmello, Biasci. Allenatore: Vivarini.

DOVE VEDERE CREMONESE-CATANZARO IN TV — La sfida Cremonese-Catanzaro sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport canale 251 e su DAZN. È possibile attivare l'applicazione di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi mobili quali Playstation e XBox. Il match sarà visibile live in streaming su Sky Go, Now e DAZN. Le rispettive applicazioni sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento.