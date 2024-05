Catanzaro, Vivarini: “Playoff? Possiamo giocarcela contro chiunque, daremo tutto”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Catanzaro in vista della sfida contro il Brescia, in programma questa sera al "Ceravolo".

Mediagol ⚽️ 18 maggio 2024 (modifica il 18 maggio 2024 | 15:42)

"Queste partite sono diverse dalle altre e si preparano da sole. Dovremo avere la capacità di lavorare con la massima attenzione su ogni aspetto. Servirà molta calma e non dovrà mancare la cattiveria in alcune situazioni". Lo ha detto Vincenzo Vivarini, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro il Brescia, in programma questa sera allo Stadio "Nicola Ceravolo", valevole per il turno preliminare dei playoff di Serie B. "Possiamo giocarcela contro chiunque in queste gare, ma l’importante è essere noi stessi. Siamo felici del nostro percorso, ma vogliamo continuare a spingere al massimo", ha proseguito il tecnico del Catanzaro, che potrà contare su due risultati su tre a disposizione.

SUL BRESCIA -"Affronteremo una squadra con un’identità ben definita e un allenatore preparato dal punto di vista tattico. Ci aspettiamo un’aggressività molto più alta da parte loro rispetto a quanto avevano fatto in campionato. Bisognerà mettere in campo tutte le nostre qualità e la nostra mentalità. Non abbiamo mai fatto partite per il bel gioco, ma le abbiamo affrontate sempre tutte per vincere e cercheremo di farlo anche domani sera. Vogliamo allungare il più possibile la stagione, più gare facciamo e più ci divertiamo sia noi che i nostri tifosi".

BILANCIO -"All’andata in casa avevamo fatto il miglior primo tempo della stagione. Poi abbiamo avuto un secondo tempo con il vento contro e loro ci hanno creato diversi problemi per l’intensità che hanno messo in campo. Al ritorno, invece, la partita è stata giocata bene da entrambe le squadre e quindi vediamo adesso cosa succederà alla prossima. Ogni gara dei play-off è una festa per i nostri tifosi e non ci possiamo privare del loro calore e affetto, che è stata la nostra forza quest’anno. Daremo tutto. Ci arriviamo bene a questa gara. Sapevamo che il campionato di Serie B fosse difficile, ma abbiamo una rosa è ampia e possediamo diverse soluzioni. Ovviamente dispiace sempre se qualche ragazzo si infortunia, ma tutti quelli che ci sono pronti per scendere in campo. Assenze? Situm, Ghion, Ambrosino e D’Andrea", ha concluso Vivarini.

