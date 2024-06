Catanzaro, Vandeputte verso l’addio: il Palermo e due club di A sulle sue tracce

Il centrocampista classe 1996, approdato in Calabria a luglio 2021, potrebbe lasciare il Catanzaro già in estate.

Quale futuro per Jari Vandeputte? Il centrocampista belga classe 1996, uno degli uomini copertina della squadra di Vincenzo Vivarini, potrebbe lasciare Catanzaro ed il Catanzaro già nel corso della sessione estiva di calciomercato. Il calciatore riterrebbe conclusa la sua avventura in Calabria, dove è approdato a luglio 2021, collezionando centoquattro presenze e ventisette reti. Secondo quanto riportato da "TuttoMercatoWeb", sono tre i club interessati alle prestazioni dell'ex Vicenza, tra i migliori nel ruolo nell'ultima annata di Serie B. Tra questi anche il Palermo, già sulle tracce di Vandeputte durante le ultime finestre di mercato. Ma non solo; il giocatore originario di Gand piace anche a Torino e Lecce, che hanno sondato il terreno e potrebbero affondare il colpo nel corso delle prossime settimane. Seguiranno aggiornamenti...